До понедельника "ковидная" больница в Черновцах не обеспечена бесплатными лекарствами для больных коронавирусом

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В городской больнице №1, которая принимает больных с коронавирусом, возникла проблема с обеспечением пациентов бесплатным лечением

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Юрий Лесюк, передает RegioNews.

Черновицкая городская больница №1 пока единственная из трех городских больниц областного центра принимает больных COVID-19.

По словам чиновника, с понедельника, 4 октября больница будет иметь все необходимые лекарства для больных COVID-19.

Поскольку Кабмин внес изменения в правила "ковидных" закупок, в частности, в части прямых закупок, городская больница №1 чуть больше месяца назад смогла открыть торги на закупку лекарственных средств, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, – сообщил чиновник.

Торги продолжались месяц. Далее, по закону, должно пройти 10 дней на процедуру обжалования. В понедельник, 4 октября, будет уже 11 день, поэтому чиновник уверяет, что с понедельника больница получит все необходимые медикаменты.

Как сообщалось, Кабмин направит 205 млн грн на доплаты медикам, которые борются с COVID.