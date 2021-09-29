Кабмін спрямує 205 млн грн на доплати медикам, які борються з COVID

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів України виділив 395 мільйонів гривень на доплати медпрацівникам і працівникам лабораторних підрозділів, які беруть участь у боротьбі з коронавірусною інфекцією

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 29 вересня, передає RegioNews.

Під час засідання підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосереднє відношення до боротьби з COVID-19", - заявив він.

За його словами, "це нагальна потреба, враховуючи високу навантаженість на лабораторні центри, які наразі працюють практично цілодобово".

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України виділив 395 мільйонів гривень на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я.