Реанімація лікарні у Дніпрі вщерть заповнена COVID-пацієнтами
Коронавірусна реанімація лікарні Мечникова у місті Дніпро повністю заповнена пацієнтами із важким перебігом COVID-19
Про це пише RegioNews з посиланням на брифінг генерального директора обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка.
За словами, усі пацієнти реанімації не мають щеплень від коронавірусу.
Він додав, що пацієнти є противниками вакцинації.
Риженко також зазначив, що через збільшення кількості COVID-пацієнтів у лікарні хірургічний корпус був перепрофільований на надання допомоги хворим із коронавірусом і підкреслив, що у лікарню пацієнтів доправляють з усієї області.
Нагадаємо, що за минулу добу в Україні виявлено майже 10 тисяч нових хворих на COVID-19
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити