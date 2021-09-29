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29 вересня 2021, 18:09 640

Реанімація лікарні у Дніпрі вщерть заповнена COVID-пацієнтами

29 вересня 2021, 18:09 640
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з відкритих джерел
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Коронавірусна реанімація лікарні Мечникова у місті Дніпро повністю заповнена пацієнтами із важким перебігом COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на брифінг генерального директора обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка.

За словами, усі пацієнти реанімації не мають щеплень від коронавірусу.

Він додав, що пацієнти є противниками вакцинації.

Риженко також зазначив, що через збільшення кількості COVID-пацієнтів у лікарні хірургічний корпус був перепрофільований на надання допомоги хворим із коронавірусом і підкреслив, що у лікарню пацієнтів доправляють з усієї області.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні виявлено майже 10 тисяч нових хворих на COVID-19

COVID-19 вакцина вакцинація реанімація

 
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