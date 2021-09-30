Ляшко вважає, що говорити про наближення України до "червоної" зони рано
На сьогодні жодна з областей України не відповідає "помаранчевій " або" червоній " зонам адаптивного карантину
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
Ляшко вважає, що рано говорити про те, що Україна наближається до "червоної" зони.
Сьогодні вранці жодна з областей не відповідає ані "помаранчевому", ані "червоному" рівню. Хоча ще кілька днів тому у нас було 7-8 областей, які були в "помаранчевому" рівні. Говорити про те, що ми наближаємося до "червоного" рівня в будь-якому регіоні - зарано, - зазначив він.
Як повідомлялося, учора дві області в Україні відповідали "помаранчевій" зоні карантину.
Також в Україні за добу виявили 11 757 випадків зараження COVID-19.
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