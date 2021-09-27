У Харкові переповнені COVID-лікарні: зайняті 90% ліжок

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У Харкові зросла кількість хворих на коронавірус: зараз у місті зайняті 90% ліжок для хворих на COVID-19 у опорних лікарнях міста

Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".

"Заповненість зараз лікарень по місту Харкову — 90%, тобто для того, щоб дійсно формувати резерв ліжок, людей можуть і направляють, в залежності від вільних ліжок — у додаткові лікарні (в районах області). У нас немає поділення на міські чи обласні, всі ці лікарні дозволені МОЗ для лікування хворих (з COVID), у нас база — 13 лікарень", — зазначив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов..

У списку опорних лікарень Харкова — шість медзакладів. На кінець вересня для хворих на COVID-19 в регіоні є 3015 ліжок, з яких 2010 — з централізованим киснем.

Станом на 27 вересня Харківська область перебуває у "помаранчевій" зоні.

Нагадаємо, що у МОЗ прогнозують пік захворюваності на коронавірус в Україні на листопад, однак при зростанні кількості хворих, епідситуація може значно погіршитися вже в жовтні.