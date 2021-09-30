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30 вересня 2021, 17:32 24

Відмова від обов'язкової вакцинації від COVID-19 передбачатиме відсторонення від роботи – Ляшко

30 вересня 2021, 17:32 24
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Фото з відкритих джерел
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Обов'язкова вакцинація від COVID-19 буде введена в Україні найближчим часом. Триває робота над відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я

Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

МОЗ ніколи не заявляв про примусову вакцинацію. Не потрібно підміняти поняття примусова і обов'язкова вакцинація. Обов'язкова вакцинація говорить про те, що визначається перелік професій, які допускаються до роботи, якщо є щеплення. Або ти вакцинуєшся повним курсом і приходиш на роботу. Або ти не вакцинуєшся і не приходиш на роботу, - зазначив Ляшко.

Кого торкнеться обов'язкова вакцинація

За його словами, в наказі чітко визначено перелік професій, це:

всі освітяни,

працівники центральних органів виконавчої влади (міністерств, їхніх структурних підрозділів на місяцях і місцеві державні адміністрації).

За словами Ляшка, наказ МОЗ щодо обов'язкової вакцинації від коронавірусу вже є, він пішов на погодження до центральних органів виконавчої влади.

Сьогодні я проводив нараду з представниками Держпраці, оскільки ми відпрацьовуємо алгоритм. Коли наказ буде застосований, він вступить в дію, які можуть бути наслідки, які можуть бути процеси, куди будуть скаржитися ті, хто буде відсторонений від роботи. Щоб ми не упустили ніякі юридичні моменти і наказ після його прийняття одразу почав діяти, - пояснив Ляшко.

Очільник МОЗ додав, що робота над наказом йде повністю в законодавчому полі і найближчим часом наказ буде поданий на реєстрацію в Міністерство юстиції, яке перевірить його на відповідність закону.

Особи, з числа тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації, у разі відмови будуть відсторонені від роботи.

Ми не говоримо про звільнення. (Ті, хто відмовиться від вакцинації, - ред.) відстороняються від роботи на період дії карантину без збереження зарплати, - пояснив Ляшко.

Як повідомлялося, раніше був оприлюднений проєкт наказу з переліком професій, які підлягатимуть обов'язковій COVID-вакцинації.

Раніше Ляшко розповів, для кого в Україні вакцинація стане обов'язковою.

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