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27 вересня 2021, 14:24 145

Став відомий перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій COVID-вакцинації – проєкт наказу

27 вересня 2021, 14:24 145
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я України підготувало проєкт наказу про Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням

Відповідний документ оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), передає RegioNews.

Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, вакцинації проти COVID-19 підлягають:

Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.

Працівники місцевих державних адміністрацій.

Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійної, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

Як повідомлялося, 23 вересня прем'єрміністр Шмигаль заявив, що МОЗ запровадить обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держчиновників та освітян.

Раніше, 14 вересня, прем'єр запевняв, що обов'язкової вакцинації від COVID-19 в Україні не планується.

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