В Україні вже понад 7 млн громадян вакцинувались від коронавірусу
В Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 7 000 533 людини
Як повідомили у пресцентрі МОЗ, загалом у країні вже проведено понад 12,6 млн щеплень, пише RegioNews.
Зокрема, за минулу добу вакциновано проти коронавірусу 126 003 особи. З яких першу дозу отримали 73 816 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 52 187.
Так, вчора населення імунізували:
- 915 мобільних бригад;
- 3 029 пунктів щеплення;
- 348 центрів вакцинації.
Між тим, від початку вакцинальної кампанії було щеплено 7 000 535 людей. З яких повністю імунізовані - 5 617 457.
У загальній кількості в країні проведено 12 617 990 щеплень.
Раніше повідомлялося, що в Україні можуть дозволити вакцинацію від COVID-19 дітей від 12 років.
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