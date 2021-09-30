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30 вересня 2021, 10:44 9

В Україні вже понад 7 млн громадян вакцинувались від коронавірусу

30 вересня 2021, 10:44 9
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Фото: Рixabay
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В Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 7 000 533 людини

Як повідомили у пресцентрі МОЗ, загалом у країні вже проведено понад 12,6 млн щеплень, пише RegioNews.

Зокрема, за минулу добу вакциновано проти коронавірусу 126 003 особи. З яких першу дозу отримали 73 816 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 52 187.

Так, вчора населення імунізували:

  • 915 мобільних бригад;
  • 3 029 пунктів щеплення;
  • 348 центрів вакцинації.

Між тим, від початку вакцинальної кампанії було щеплено 7 000 535 людей. З яких повністю імунізовані - 5 617 457.

У загальній кількості в країні проведено 12 617 990 щеплень.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть дозволити вакцинацію від COVID-19 дітей від 12 років.

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