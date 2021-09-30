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30 сентября 2021, 17:32 19

Отказ от обязательной вакцинации от COVID-19 будет предусматривать отстранение от работы - Ляшко

30 сентября 2021, 17:32 19
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Фото из открытых источников
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Обязательная вакцинация от COVID-19 будет введена в Украине в ближайшее время. Продолжается работа над соответствующим приказом Министерства здравоохранения

Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Минздрав никогда не заявлял о принудительной вакцинации. Не нужно подменять понятия принудительная и обязательная вакцинация. Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу, - отметил Ляшко.

Кого коснется обязательная вакцинация

По его словам, в приказе четко определен перечень профессий, это:

все педагоги,

работники центральных органов исполнительной власти (министерств, их структурных подразделений на месяцах и местные государственные администрации).

По словам Ляшко, приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса уже есть, он пошел на согласование в центральные органы исполнительной власти.

Сегодня я проводил совещание с представителями Гоструда, поскольку мы отрабатываем алгоритм. Когда приказ будет применен, он вступит в действие, какие могут быть последствия, какие могут быть процессы, куда будут жаловаться те, кто будет отстранен от работы. Чтобы мы не упустили никакие юридические моменты и приказ после его принятия сразу начал действовать, - пояснил Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что работа над приказом идет полностью в законодательном поле и в ближайшее время приказ будет подан на регистрацию в Министерство юстиции, которое проверит его на соответствие закону.

Лица, из числа тех, кто подлежит обязательной вакцинации, в случае отказа будут отстранены от работы.

Мы не говорим об увольнении. (Те, кто откажется от вакцинации, - ред.) отстраняются от работы на период действия карантина без сохранения зарплаты, - пояснил Ляшко.

Как сообщалось, ранее был обнародован проект приказа с перечнем профессий, подлежащих обязательной COVID-вакцинации.

Раньше Ляшко рассказал, для кого в Украине вакцинация станет обязательной.

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