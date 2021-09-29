Дві області в Україні відповідають "помаранчевій" зоні карантину

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В Україні станом на 29 вересня два регіони демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину

Про це свідчать дані сайту Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Так, в Донецькій області спостерігається перевищення динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі динаміка госпіталізацій в області становить 66,3%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.

Крім того, в Чернівецькій області перевищена завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 на 65,9%.

Нагадаємо, в Україні за 28 вересня виявили 9666 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Дніпропетровській областях.