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COVID в Україні: за добу виявили 11 757 випадків зараження
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30 вересня 2021, 08:46 54

COVID в Україні: за добу виявили 11 757 випадків зараження

30 вересня 2021, 08:46 54
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 29 вересня виявили 11 757 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, за минулу добу найбільше хворих зареєстровано в Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) і Донецькій (739) областях і в Києві (563).

Всього за добу госпіталізували 2 556 осіб, 194 хворих померли, одужали 3 839 осіб. Серед хворих за добу - 1 054 дітей, медпрацівників - 242.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 46 604 особи, методом ІФА - 10 626 осіб, експрес-тестами - 36 126 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 423 379 осіб, одужали 2 255 191 особа, 56 274 хворих померли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дві області в Україні відповідають "помаранчевій" зоні карантину. Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що карантин може завершитися навесні 2022 року, якщо до Нового року вакцинується більшість українців.

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