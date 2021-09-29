У Раді назвали регіони, де через декілька тижнів можуть посилити карантин

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Протягом двох тижнів карантин можуть посилити у трьох регіонах на заході України

Про це повідомив у Facebook голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, пише RegioNews.

Зокрема, йдеться про Волинську, Львівську та Рівненську області.

"У регіонах України, що межують з Польщею, зростає кількість хворих на "ковід" і рівень госпіталізації. Є ймовірність, що за тиждень-два у Волинській, Львівській, Рівненській областях посилять карантин", - зазначив він.

За його словами, на зустрічі з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким той заявив, що польські прикордонники регулярно знаходять у українців підроблені довідки про вакцинацію. І на сьогодні в Польщі немає технічних засобів для перевірки автентичності сертифікатів вакцинації в додатку "Дія".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дві області в Україні відповідають "помаранчевій" зоні карантину. Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що карантин може завершитися навесні 2022 року, якщо до Нового року вакцинується більшість українців.