В МОЗ утилізують понад 30 тисяч доз вакцини Pfizer

Фото: з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я планує утилізувати 34 036 доз вакцини Pfizer, у яких були порушені умови транспортування та зберігання

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на зустрічі із журналістами.

"Була інформація, що при транспортуванні був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину (Pfizer - ред.) забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чіткого доказу, що температурний режим дійсно був порушений. Саме тому вона зберігається на складі, йде судовий процес між постачальником і логістом. Ми не можемо допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим", - зазначив Ляшко.

Окрім того, Ляшко нагадав, що у вакцини AstraZeneca спливає термін придатності у жовтні. Міністр очікує, що протягом 30 вересня будуть використані 1,7 тисячі доз препарату для вакцинації населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні нині в наявності всього 11 457 084 доз вакцин від COVID-19 різних виробників, з яких у 35 676 доз термін придатності закінчується 30 вересня.