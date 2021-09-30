Ляшко считает, что говорить о приближении Украины к "красной" зоне рано

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На сегодня ни одна из областей Украины не соответствует "оранжевой" или "красной" зонам адаптивного карантина

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко журналистам, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Ляшко считает, что рано говорить о том, что Украина приближается к "красной" зоне.

Сегодня утром ни одна из областей не соответствует ни "оранжевому", ни "красному" уровню. Хотя еще несколько дней назад у нас было 7-8 областей, которые были в "оранжевом" уровне. Говорить о том, что мы приближаемся к "красному" уровню в любом регионе - рано, - отметил он.

Как сообщалось, вчера две области в Украине соответствовали "оранжевой" зоне карантина.