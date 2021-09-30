Ляшко считает, что говорить о приближении Украины к "красной" зоне рано
На сегодня ни одна из областей Украины не соответствует "оранжевой" или "красной" зонам адаптивного карантина
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко журналистам, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Ляшко считает, что рано говорить о том, что Украина приближается к "красной" зоне.
Сегодня утром ни одна из областей не соответствует ни "оранжевому", ни "красному" уровню. Хотя еще несколько дней назад у нас было 7-8 областей, которые были в "оранжевом" уровне. Говорить о том, что мы приближаемся к "красному" уровню в любом регионе - рано, - отметил он.
Как сообщалось, вчера две области в Украине соответствовали "оранжевой" зоне карантина.
Также в Украине за сутки обнаружили 11 757 случаев заражения COVID-19.
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