У Чернівецькій міськраді побилися двоє депутатів

Фото: скріншот з відео

Під час сесії Чернівецької міськради, де блокують трибуну пікетувальники, лідер фракції "Народний контроль" вдарив депутата з фракції "Єдина альтернатива"

Відповідне відео оприлюднив на фб-сторінці активіст Павло Яценюк, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

На відео видно, як депутат від фракції "Народний контроль" Михайло Яринич стоїть біля депутата від фракції "Єдина Альтернатива" Тараса Прокопа, який розмовляє, і раптом вдаряє його рукою в живіт.

До Яринича відразу підійшли поліцейські та охорона. Помітно, що Михайло Яринич дуже розгніваний.

Це все відбувається під час блокування трибуни протестувальниками з числа двірників, які вимагають не розривати контракт з управлінською компанією, в якій вони працюють.

Згодом депутат Чернівецької міської ради від фракції "Єдина альтернатива" Тарас Прокоп звернувся до поліції у зв’язку з інцидентом, коли лідер фракції "Народний контроль" Михайло Яринич посеред засідання у сесійній залі вдарив його у живіт.

Я вже звернувся до поліції. Даю пояснення слідчо-оперативній групі, – сказав депутат.

Як повідомлялося, у Чернівцях на сесію міськради прийшли двірники з мітлами.