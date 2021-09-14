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14 вересня 2021, 20:56 56

Позов депутата Миколаївської міськради щодо незаконності призначення виконкому відхилено судом

14 вересня 2021, 20:56 56
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Фото з відкритих джерел
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Миколаївський окружний адмінсуд відмовив у задоволенні позову депутата міськради Владислава Чайки щодо скасування рішення сесії про призначення членів виконкому міської ради

Про це розповів керуючий справами виконкому Миколаївської міської ради Андрій Волков, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.Миколаїв.

Разом з тим, окремою ухвалою міськраду зобов'язали виправити порушення проведеної процедури призначення членів виконавчого комітету міськради. Склад виконавчого комітету затвердили 24 грудня 2020 року на сесії міської ради.

Ми отримали ухвалу, щодо усунення причин та недоліків, які були виявлені судом при прийнятті цього рішення. Безперечно ухвалу міська рада виконає у повному обсязі, як тільки ми отримаємо її повний текст. Бо суд видав лише вступну та регулятивну частину, ― розповів Андрій Волков.

Це вже третій відхилений позов Владислава Чайки. 7-го вересня суд не виявив серйозних порушень у призначенні керуючого справами виконкому та заступників міського голови, на які посилався Владислав Чайка.

Як повідомлялося, у Миколаєві суд розглядав справу про законність призначення заступників міського голови.

Миколаїв горсовет виконком суд позов депутат

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