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28 сентября 2021, 14:20 203

В Черновцах произошла драка на сессии городского совета

28 сентября 2021, 14:20 203
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Фото: скриншот с видео
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В сессионном зале Черновицкого горсовета произошла потасовка между несколькими депутатами и двумя неизвестными мужчинами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

По информации издания, во время рассмотрения одного из вопросов повестки дня, к трибуне подошел депутат "Народного контроля" Михаил Ярынич, который о чем-то начал спорить с мэром Романом Кличуком. К избраннику подошли двое неизвестных людей, которые попросили его отойти от Кличука.

После этого под президиумом произошла потасовка между несколькими избранниками. Депутат "Команды Михайлишина" Антонина Бабюк громко восклицает: "Вы кто такие?".

На место происшествия пришли сотрудники полиции.

Перед началом сессии на лестнице Черновицкого городского совета десятки местных жителей начали пикет с требованием к депутатам не блокировать работу сессии.

Участники акции протеста держали в руках плакаты с надписями: "Яринича прочь!", "Дайте мэрии работать!", "Запроданцы, перестаньте блокировать работу города", "Не превращайте городской совет в цирк" и тому подобное.

Тем временем депутат "Народного контроля" Михаил Яринич на лестнице ратуши спорил с правоохранителями, которые окружили помещение горсовета.

Как сообщалось, 23 сентября в Черновицком горсовете подрались двое депутатов.

24 сентября в Черновцах второй день подряд срывали сессию горсовета.

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