Міністерства вакцинують від коронавірусу 70% своїх працівників - доручення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський доручив міністерствам та центральним органам влади вакцинувати від коронавірусу 70% їх працівників. Повну імунізацію мають завершити за два тижні
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
За два тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, - йдеться в повідомленні
Крім того, вказано, що в Міністерстві оборони щеплення двома дозами вакцини вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ - 68%.
Як повідомлялося, став відомий перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій COVID-вакцинації.
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