Министерства вакцинируют от коронавируса 70% своих сотрудников - поручение Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерствам и центральным органам власти вакцинировать от коронавируса 70% их работников. Полную иммунизацию должны завершить за две недели

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

За две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих сотрудников. Желательно, чтобы были вакцинированы двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти, - говорится в сообщении

Кроме того, указано, что в Министерстве обороны прививки двумя дозами вакцины уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел - 68%.

Как сообщалось, стал известен перечень профессий, которые будут подлежать обязательной COVID-вакцинации.