У МОЗ розповіли, скільки працівників відомства вже вакцинувалися від коронавірусу

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У Міністерстві охорони здоров'я вже вакцинувалися близько 70% працівників

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

"На рівні МОЗ відсоток вакцинованих людей зараз перебуває приблизно на рівні 70%. Але цифри постійно зростають, оскільки кожен співробітник міністерства дійсно розуміє необхідність та доцільність вакцинації", - сказав він.

За словами Кузіна, наразі механізм того, як саме будуть вести статистику того, хто вакцинований, і які заходи передбачатимуть для таких осіб, планують представити наступного тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я планує затвердити перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19.