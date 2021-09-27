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27 вересня 2021, 11:21 8

В Україні більшість нових COVID-випадків зараження викликані штамом "Дельта"

27 вересня 2021, 11:21 8
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Фото: з відкритих джерел
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Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що більшість нових випадків зараження коронавірусом викликані дельта-варіантом COVID

Як передає RegioNews, про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна.

"Варто зауважити, що ми стикнулися з "Дельта"-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, "Альфа"-штам - поширювався не настільки швидко. Швидкість поширення "Дельти" зросла в рази", - пояснив Кузін.

За його словами, одна людина може в середньому може інфікувати від 5 до 8 осіб при інтенсивному спілкуванні, в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо.

"Ми точково беремо інформацію з кожної області та бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються - це "Дельта", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, 23 вересня в Україні на COVID-19 захворіло понад 400 школярів.

Окрім цього, Київ та вісім областей за рівнем госпіталізацій з COVID відповідають "помаранчевій" зоні.

коронавірус МОЗ пандемія Ігор Кузін Дельта

 
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