Стал известен перечень профессий, которые будут подлежать обязательной COVID-вакцинации - проект приказа
Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам
Соответствующий документ обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), передает RegioNews.
Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против COVID-19 подлежат:
Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
Работники местных государственных администраций.
Работники учреждений профессионального( профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.
Как сообщалось, 23 сентября премьер-министр Шмыгаль заявил, что Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 госчиновников и педагогов.