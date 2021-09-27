На Франківщині блокували нову схему з підробки свідоцтв про COVID-вакцинацію

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Служба безпеки України викрила чоловіка з Івано-Франківської області разом зі спільницею, які створювали копії бланків свідоцтв про вакцинацію й засвідчували підробленими печатками

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Свій "офіс" вони облаштували у приміщенні однієї з туристичних агенцій, де орендували кабінет. "Замовлення" відправляли через поштових операторів, постійно змінюючи установчі данні.

Ціна однієї фальшивки становила 1600 гривень, а щотижневий прибуток - понад 30 тис. грн.

Для більшої достовірності на підробках зазначалося, що вони нібито видані приватними й державними медичними закладами Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що учасники оборудки підшукували клієнтів через туристичну агенцію: ними були не тільки мешканці України, але й іноземці - громадяни Російської Федерації та Республіки Молдови.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили чорнові записи із "клієнтською" базою, підроблені довідки про негативні ПЛР-тести, фейкові результати лабораторних досліджень та "міжнародні свідоцтва про вакцинацію".

Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру.

Нагадаємо, нещодавно на Волині поліцейські затримали чоловіка, який продавав фейкові довідки про COVID-19.