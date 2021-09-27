Карантин в Україні: п'ять областей вже другий день поспіль відповідають "помаранчевій" зоні
В Україні станом на 27 вересня п'ять регіонів демонструють показники "помаранчевої" зони карантину
Як свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я, така тенденція зберігається другий день поспіль, пише RegioNews.
Згідно з даними МОЗ, показники "помаранчевої" зони мають такі області:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Кіровоградська;
- Тернопільська;
- Черкаська.
Так, в усіх цих областях перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Найгірша ситуація в Тернопільській області - там динаміка становить 102,2%.
Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили понад три тисячі нових хворих COVID-19. Серед нових хворих - 286 дітей та 32 медпрацівники.