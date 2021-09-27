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27 вересня 2021, 11:09 675

Карантин в Україні: п'ять областей вже другий день поспіль відповідають "помаранчевій" зоні

27 вересня 2021, 11:09 675
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Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на 27 вересня п'ять регіонів демонструють показники "помаранчевої" зони карантину

Як свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я, така тенденція зберігається другий день поспіль, пише RegioNews.

Згідно з даними МОЗ, показники "помаранчевої" зони мають такі області:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Кіровоградська;
  • Тернопільська;
  • Черкаська.

Так, в усіх цих областях перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Найгірша ситуація в Тернопільській області - там динаміка становить 102,2%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили понад три тисячі нових хворих COVID-19. Серед нових хворих - 286 дітей та 32 медпрацівники.

коронавірус Україна карантин хвороба МОЗ

 
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