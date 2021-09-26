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26 вересня 2021, 16:25 484

Сьогодні поховали очільника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова

26 вересня 2021, 16:25 484
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Фото з відкритих джерел
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У неділю відбувся похорон очільника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, якого 3 серпня виявили повішеним у парку в Києві

Про це повідомив Білоруський дім в Україні, передає RegioNews.

Сьогодні, 26 вересня 2021 року, на 55 день після вбивства, відбувся похорон глави БДУ Віталія Шишова. Були присутні тільки близькі, це було спільним рішенням. Дякуємо всім присутнім на церемонії і всім, хто прийде вшанувати пам’ять Віталія на Майдан, - йдеться в повідомленні.

За інформацією БДУ, наступної неділі в одному з соборів Києва планується відкрита поминальна служба за Віталієм.

Також в БДУ повідомили, що білоруси вийшли сьогодні на Майдан, щоби вшанувати пам’ять Віталія Шишова.

Його тіло тільки сьогодні видали для захоронення. Чекаємо детального звіту перед громадськістю після такої тривалої експертизи, - додали активісти.

Як повідомлялося, 3 серпня голову Білоруського дому Шишова знайшли повішеним у столичному парку.

За інформацією БДУ, за Шишовим велося стеження й поліція про це знала.

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