Офіс Генпрокурора перевіряє версію про умисне вбивство В'ячеслава Чорновола

з відкритих джерел

В Офісі Генерального прокурора не підтвердили версію про вбивство лідера “Народного руху України” В’ячеслава Чорновола ударами кастета в голову, однак зазначили, що версія щодо скоєння умисного вбивства перевіряється

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь на запит УНН

"Розслідування кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув В’ячеслав Чорновіл, триває і здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України. Слідством перевіряється версія скоєння умисного вбивства народного депутата України”, — повідомили в прокуратурі.

Згідно з висновком комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи від 29 жовтня 2018 року встановлено, що ушкодження, які було виявлено при судово-медичній експертизі тіла В’ячеслава Чорновола та в ході експертизи останків його ексгумованого тіла, є "такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою".

"У матеріалах, що надані для експертизи, не міститься інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмету з обмеженою травмуючою поверхнею, у тому числі "кастета", що виходили б за межі комплексу характерних ушкоджень пасажира при ДТП”, — додали в Генпрокуратурі

Колишній заступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що лідер Народного руху України В’ячеслав Чорновіл помер не внаслідок ДТП — його нібито убили ударами кастета в голову.

В’ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі на шосе під Борисполем.

21 січня 2014 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області закрив кримінальну справу у зв’язку із закінченням терміну давності за обвинувачення водія КамАЗу Володимира Куделі у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 215 КК України, у результаті якого загинув голова НРУ В’ячеслав Чорновіл. Пізніше рішення суду потерпілі оскаржили в Апеляційному суді Київської області.

У квітні цього ж року Апеляційний суд Київської області відправив справу щодо загибелі лідера НРУ В’ячеслава Чорновола на додаткове розслідування.

Тодішній Генеральний прокурор Віталій Ярема заявив, що прокуратура поновила розслідування справи щодо загибелі Чорновола.

У березні 2015 року Тарас Чорновіл повідомляв, що Генеральна прокуратура планувала створення слідчо-оперативної групи для розслідування загибелі В’ячеслава Чорновола за ознаками злочину, передбаченого статтею 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.