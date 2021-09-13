У Печерському райсуді столиці підтвердили смерть судді Писанця

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Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення на сторінці суду у Фейсбуці.

"Увечері в суботу, 11 вересня 2021 року, на 54-му році життя раптово помер наш дорогий колега - суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець Віталій Анатолійович. Колектив суду в глибокій жалобі з приводу такої передчасної смерті, і не вистачає слів, щоб передати непоправну втрату", - йдеться у повідомленні.

У суді також висловили співчуття родині і близьким померлого: "Вічна світла пам'ять про Віталія Анатолійовича назавжди залишиться в наших серцях".

Водночас стало відомо, що Печерський райсуд перерозподілить справи судді Віталія Писанця.

Нагадаємо, що про смерть Писанця стало відомо 12 вересня. Тоді ж поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України - "умисне вбивство".