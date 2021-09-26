Сегодня похоронили главу "Беларусского дома в Украине" Виталия Шишова
В воскресенье состоялись похороны главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого 3 августа обнаружили повешенным в парке в Киеве
Об этом сообщил Белорусский дом в Украине, передает RegioNews.
Сегодня, 26 сентября 2021 года, на 55 день после убийства, состоялись похороны главы БДУ Виталия Шишова. Присутствовали только близкие, это было общим решением. Спасибо всем присутствующим на церемонии и всем, кто придет почтить память Виталия на Майдан, - говорится в сообщении.
По информации БДУ, в следующее воскресенье в одном из соборов Киева планируется открытая поминальная служба по Виталию.
Также в БДУ сообщили, что беларусы вышли сегодня на Майдан, чтобы почтить память Виталия Шишова.
Его тело только сегодня выдали для захоронения. Ждем детального отчета перед общественностью после такой длительной экспертизы, - добавили активисты.
Как сообщалось, 3 августа главу белорусского Дома Шишова нашли повешенным в столичном парке.