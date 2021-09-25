Количество "оранжевых" областей в Украине уменьшилось вдвое - Минздрав
Четыре области Украины из-за превышенного уровня госпитализаций с COVID-19 соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения
По данным Минздрава, по состоянию на 25 сентября "оранжевой" зоне эпидемической опасности отвечают:
Днепропетровская область — 52,6%;
Донецкая область — 73,5%;
Тернопольская – 53,7%
Черкасская область-107%.
В этих регионах превышен уровень динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой” зоны — не более чем 50%).
В Днепропетровской, Донецкой и Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.
Напомним, что накануне Киев и восемь областей по уровню госпитализаций с COVID соответствовали "оранжевой" зоне
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