Количество "оранжевых" областей в Украине уменьшилось вдвое - Минздрав

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Четыре области Украины из-за превышенного уровня госпитализаций с COVID-19 соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения

По данным Минздрава, по состоянию на 25 сентября "оранжевой" зоне эпидемической опасности отвечают:

Днепропетровская область — 52,6%;

Донецкая область — 73,5%;

Тернопольская – 53,7%

Черкасская область-107%.

В этих регионах превышен уровень динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой” зоны — не более чем 50%).

В Днепропетровской, Донецкой и Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.

Напомним, что накануне Киев и восемь областей по уровню госпитализаций с COVID соответствовали "оранжевой" зоне