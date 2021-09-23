На Закарпатті майже дві з половиною сотні шкіл перейшли на онлайн-навчання

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У Закарпатській області навчальний процес в 244 школах буде проводитися у форматі дистанційного навчання

Про це йдеться в повідомленні Закарпатської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Так, в Закарпатській області функціонують 604 установи повної загальної середньої освіти, 332 з них мають можливість продовжувати освітній процес в очному форматі. Активно прищеплюються педагоги в установах Берегівської, Великобийганської, Горінчівської, Дубриницько-Малоберезької, Івановецької, Колочавської, Косоньської, Міжгірської, Тересвянської, Чинадіївської та Чопської територіальних громад.

244 школи перейшли на дистанційну форму навчання, оскільки не подолали встановлений поріг по вакцинації педагогічного персоналу.

Дитячі садки, спеціальні навчальні заклади і молодші класи навчальних закладів працюватимуть незалежно від відсотка вакцинованих педагогів.

Як повідомлялося, всі виші Одещини від сьогодні перейшли на "дистанційку".