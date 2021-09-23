Закон про олігархів запрацює через півроку - Арахамія

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Закон про олігархів вводиться в дію через півроку, оскільки Рада нацбезпеки і оборони має провести відповідну підготовку

Як передає RegioNews, про це в коментарі журналістам заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

За його словами, РНБО підготувала тестовий режим реєстру олігархів, але ще потрібно забезпечити роботу "інструментів фінансової розвідки".

"Крім того потрібно надати час потенційним олігархам, вони ж ще не декларувалися, як чиновники, це складний процес, Я кажу це як людина, яка заповнює декларацію, тому я вважаю, що це здоровий термін для імплементації норм цього закону", - підкреслив нардеп.

Лідер парламентської більшості також заявив, що якщо опозиція називає цей закон фейком, то не треба було боятися його ухвалення.

Відповідаючи на питання, як будуть декларуватися зустрічі олігархів з чиновниками, лідер фракції "СН" сказав: "давайте подивимося, які будуть прийняті підзаконні акти, тоді будемо на цю тему дискутувати. Мені поки не відомо".

Нагадаємо, що парламент на сьогоднішньому засіданні підтримав у другому читанні і в цілому 279 голосами законопроект про олігархів.