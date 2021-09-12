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12 вересня 2021, 11:21 811

Данілов заявив, що Україні потрібно з кирилиці перейти на латиницю

12 вересня 2021, 11:21 811
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Фото з відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні потрібно з кирилиці перейти на латиницю

Як пише RegioNews, про це він заявив у коментарі "Радіо Свобода".

Крім того, він знову висловився на підтримку двох мов в нашій країні: української, а також англійської. На його переконання, англійська мова має бути обов’язковою і вивчити її повинні усі. Данілов наголосив, що англійська – мова цивілізованого світу.

"Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю. Те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію. Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування", – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов назвав завдання "номер один" для України. Також він вважає, що українські бійці зможуть взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда.

Україна РНБО РНБО Олексій Данилов мова

 
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