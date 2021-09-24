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24 вересня 2021, 13:04 630

З понеділка в пологових знову видаватимуть "Пакунок малюка"

24 вересня 2021, 13:04 630
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Фото з відкритих джерел
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У пологових будинках знову видаватимуть "бебі-бокси", яких не було майже рік через затримку з тендером

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу проєкту "Пакунок малюка", передає RegioNews.

За результатами тендеру Міністерство соціальної політики оголосило компанію "Скай Трейд Україна" виробником "Пакунків малюка". Це ж підприємство постачало "бебі-бокси" у пологові будинки протягом останніх років.

Починаючи з 27 вересня пологові будинки та центри соціального захисту у всіх регіонах України отримають свої "бебі-бокси". Укладений договір із виробником "Пакунків малюка" дозволяє закупити 53 тисячі комплектів із загальною економією 63 мільйони гривень для держави.

Укладена угода з постачальником "боксів" є чинною до кінця 2021 року. На початку 2022 року Мінсоцполітики має провести новий тендер.

Через невчасне проведення вже навесні 2021 року "Пакунків малюка" не було ніде. Останні 50 тисяч комплектів розвезли в кінці лютого.

Тендерні процедури, як вказують у проєкті "Пакунок малюка", затрималися через допущені в документації помилки, довготривалий вибір закупівельної організації та потребу внесення поправок до закону.

Як повідомлялося, у квітні Зеленський підписав закон про закупівлю "Пакунків малюка".

У червня в Мінсоцполітики розповіли, скільки сімей цього року отримали "Пакунки малюка": понад 47 тисяч сімей, а понад 76 тисяч сімей - гроші на соціальні картки.

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