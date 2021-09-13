СБУ запобігла розкраданню 300 млн грн на закупівлі ноутбуків для вчителів

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці викрили схему, при якій група осіб намагалася організувати механізм "відкатів" при закупівлі близько 60 тис. ноутбуків.

Сума афери становила б 30% "відкатів" від субвенції, а це - близько 300 мільйонів гривень. За ці кошти можна було б придбати ще тисячі ноутбуків вчителям”, - йдеться у повідомленні.

Наразі всі тендери відправлені на додаткову експертизу.

Нагадаємо, що урядова програма "Ноутбук кожному вчителю” - це державна субвенція у розмірі 980 млн грн на придбання ноутбуків для учителів з різних регіонів України.

Раніше повідомлялось, що Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки України планують закупівлю 60 тис. ноутбуків до кінця 2021 року для педагогів шкіл задля організації дистанційного навчання через COVID-19.