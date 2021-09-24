С понедельника в роддомах снова будут выдавать "Пакет малыша"

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В роддомах снова будут выдавать "бэби-боксы", которых не было почти год из-за задержки с тендером

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу проекта "Пакет малыша", передает RegioNews.

По результатам тендера Министерство социальной политики объявило компанию "Скай Трейд Украина" производителем "Пакетов малыша". Это же предприятие поставляло "бэби-боксы" в родильные дома в течение последних лет.

Начиная с 27 сентября родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои "бэби-боксы". Заключенный договор с производителем "Пакетов малыша" позволяет закупить 53 тысячи комплектов с общей экономией 63 миллиона гривен для государства.

Заключенное соглашение с поставщиком "боксов" действует до конца 2021 года. В начале 2022 года Минсоцполитики должно провести новый тендер.

Из-за несвоевременного проведения уже весной 2021 года "Пакетов малыша" не было нигде. Последние 50 тысяч комплектов развезли в конце февраля.

Тендерные процедуры, как указывают в проекте "Пакет малыша", задержались из-за допущенных в документации ошибок, долговременного выбора закупочной организации и необходимости внесения поправок в закон.

Как сообщалось, в апреле Зеленский подписал закон о закупке "Пакетов малыша".

В июне в Минсоцполитики рассказали, сколько семей в этом году получили "Пакеты малыша": более 47 тысяч семей, а более 76 тысяч семей - деньги на социальные карты.