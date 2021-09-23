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23 вересня 2021, 21:13 1253

Уряд вніс зміни у формат водійських посвідчень і в механізм складання іспиту на їх отримання

23 вересня 2021, 21:13 1253
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Фото з відкритих джерел
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Уряд України вніс зміни у формат водійських посвідчень, в які будуть внесені спеціальні позначення, і оновив механізм складання практичного іспиту на отримання прав

Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Як поінформувала віцепрем'єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Кабмін прийняв постанову, згідно з якою створюються "зручні та доступні" умови отримання посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, а також удосконалюється процедура здачі іспитів та підвищення кваліфікації водіїв.

Що стосується нових позначень у водійських посвідченнях, то тепер права доповнять формами кодів, що позначають додаткову інформацію:

медичні причини щодо водія (наявність засобів корекції і/або захисту зору, слухового апарата / засобу для спілкування, протезів кінцівок / ортезів на кінцівки)

пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, модифіковані гальмівні системи, модифікована система акселератора, пристосування педалі та обмежувач ходу педалі та ін.)

коди для позначення обмежень (керування транспортним засобом тільки в денні години, керування транспортним засобом без пасажирів, тільки для їзди зі швидкістю не більш ніж _ км/год та ін.)

адміністративні питання.

Так, тепер громадянин, який складає практичний іспит на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, зможе отримати права з занесеним в документ відповідним кодом. Документ можна буде використовувати тільки для їзди в авто з "автоматом".

Результати теоретичного іспиту на знання ПДР будуть дійсні протягом 2 років.

Крім того, якщо громадянину відкривають одночасно дві категорії, то іспити потрібно складати по одній з них, яка вища.

Влітку повідомилялося, що в Україні можливі перебої з видачею водійських прав.

Раніше на Київщині викрили міжрегіональну групу, яка виготовляла фальшиві документи.

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