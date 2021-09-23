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23 сентября 2021, 21:13 1159

Правительство внесло изменения в формат водительских удостоверений и в механизм сдачи экзамена на их получение

23 сентября 2021, 21:13 1159
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Фото из открытых источников
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Правительство Украины внесло изменения в формат водительских удостоверений, в которые будут внесены специальные обозначения, и обновило механизм сдачи практического экзамена на получение прав

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале, передает RegioNews.

Как проинформировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин, Кабмин принял постановление, согласно которому создаются "удобные и доступные" условия получения удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, а также совершенствуется процедура сдачи экзаменов и повышения квалификации водителей.

Что касается новых обозначений в водительских удостоверениях, то теперь права дополнят формами кодов, обозначающих дополнительную информацию:

медицинские причины в отношении водителя (наличие средств коррекции и / или защиты зрения, слухового аппарата / средства для общения, протезов конечностей / ортезов на конечности)

приспособление транспортного средства (модифицированная трансмиссия, модифицированные тормозные системы, модифицированная система акселератора, приспособление педали и ограничитель хода педали и др.)

коды для обозначения ограничений (управление транспортным средством только в дневные часы, управление транспортным средством без пассажиров, только для езды со скоростью не более чем _ км / ч и др.)

административные вопросы.

Так, теперь гражданин, который сдает практический экзамен на транспортном средстве с автоматической коробкой передач, сможет получить права с занесенным в документ соответствующим кодом. Документ можно будет использовать только для езды в авто с "автоматом".

Результаты теоретического экзамена на знание ПДД будут действительны в течение 2 лет.

Кроме того, если гражданину открывают одновременно две категории, то экзамены нужно сдавать по одной из них, которая выше.

Летом сообщалось, что в Украине возможны перебои с выдачей водительских прав.

Раньше на Киевщине разоблачили межрегиональную группу, которая изготавливала фальшивые документы.

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