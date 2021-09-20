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20 вересня 2021, 18:14 119

На Миколаївщині затримали інспектора ДСНС на отриманні хабаря

20 вересня 2021, 18:14 119
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Фото: з відкритих джерел
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В Миколаївській області правоохоронці викрили головного інспектора одного з міськрайонних відділів ДСНС в одержанні хабаря

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За 14 500 гривень "винагороди" службовець безперешкодно мав оформити документи щодо дотримання підприємством норм пожежної безпеки та надалі не втручатися в його діяльність", - повідомили у поліції.

Службовця затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави - 142 тис. 740 гривень.

Нагадаємо, що на початку вересня екссуддя з Тернопільщини отримав 6 років в’язниці за хабар.

хабар поліція ДСНС підприємці документ

 
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