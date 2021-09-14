Кабмін призначив нового голову "Укравтодору"

Фото: ukravtodor

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №1082-р, передає RegioNews.

Призначити Кузькіна Євгена Юрійовича Головою Державного агентства автомобільних доріг України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків до 19 травня 2022 р.", - йдеться у розпорядженні.

Довідка: Євген Кузькін - доктор економічних наук, має почесне звання "Заслужений економіст України".

Впродовж кар’єри працював на експертних і керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності "Укравтодору".

З червня 2020 року перебував на посаді першого заступника голови "Укравтодору". Стаж державної служби понад 32 роки.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про відсутність претензій до роботи уряду.