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14 вересня 2021, 12:16 536

Кабмін призначив нового голову "Укравтодору"

14 вересня 2021, 12:16 536
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Фото: ukravtodor
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Кабінет міністрів України призначив головою Державного агентства автомобільних доріг України Євгена Кузькіна

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №1082-р, передає RegioNews.

Призначити Кузькіна Євгена Юрійовича Головою Державного агентства автомобільних доріг України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків до 19 травня 2022 р.", - йдеться у розпорядженні.

Довідка: Євген Кузькін - доктор економічних наук, має почесне звання "Заслужений економіст України".

Впродовж кар’єри працював на експертних і керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності "Укравтодору".

З червня 2020 року перебував на посаді першого заступника голови "Укравтодору". Стаж державної служби понад 32 роки.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про відсутність претензій до роботи уряду.

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