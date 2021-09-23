У Чернівцях взяли під варту молодика, який стріляв по автівці з дітьми

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У Чернівцях взяли під варту на 60 діб 22-річного чоловіка, який стріляв у автівку, в якій були діти

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 17 вересня цього року, на одній із вулиць Чернівців, під час руху не порозумілись водії двох транспортних засобів.

22-річний водій автомобіля "Volkswagen" на ходу здійснив низку пострілів у ЗАЗ-Daеwoo", в якому, окрім 41-річного водія, перебувало троє неповнолітніх дітей.

Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

У четвер, 23 вересня, Чернівецький апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення розміру застави.

Як повідомлялося, у Чернівцях обстріляли автівку, в якій їхали діти.