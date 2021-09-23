12:21  23 сентября
Ляшко рассказал, нужно ли COVID-вакцинированным носить маску
11:59  23 сентября
На Буковине выпал снег
17:25  23 сентября
На Донбассе относительное затишье: боевики 1 раз нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2021, 19:10 357

В Черновцах взяли под стражу молодого человека, который стрелял по машине с детьми

23 сентября 2021, 19:10 357
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Черновцах взяли под стражу на 60 суток 22-летнего мужчину, который стрелял в машину, в которой были дети

Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 17 сентября этого года, на одной из улиц Черновцов, во время движения не поняли друг друга водители двух транспортных средств.

22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" на ходу произвел ряд выстрелов в ЗАЗ-Daеwoo", в котором, кроме 41-летнего водителя, находилось трое несовершеннолетних детей.

Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

В четверг, 23 сентября, Черновицкий апелляционный суд оставил без изменений постановление следственного судьи Первомайского районного суда г. Черновцы об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Как сообщалось, в Черновцах обстреляли машину, в которой ехали дети.

суд арест хулиганство стрельба Черновцы

В Черновицком горсовете подрались два депутата
23 сентября 2021, 15:17
В столице задержали группу псевдополицейских
23 сентября 2021, 11:42
В Украине первый водитель самоката получил условный срок за ДТП
22 сентября 2021, 22:17
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua