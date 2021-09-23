В Черновцах взяли под стражу молодого человека, который стрелял по машине с детьми

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В Черновцах взяли под стражу на 60 суток 22-летнего мужчину, который стрелял в машину, в которой были дети

Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 17 сентября этого года, на одной из улиц Черновцов, во время движения не поняли друг друга водители двух транспортных средств.

22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" на ходу произвел ряд выстрелов в ЗАЗ-Daеwoo", в котором, кроме 41-летнего водителя, находилось трое несовершеннолетних детей.

Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

В четверг, 23 сентября, Черновицкий апелляционный суд оставил без изменений постановление следственного судьи Первомайского районного суда г. Черновцы об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Как сообщалось, в Черновцах обстреляли машину, в которой ехали дети.