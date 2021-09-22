В Україні перший водій самоката отримав умовний термін через ДТП

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Суд засудив до умовного терміна водія самоката, визнавши його винним у ДТП

Про це пише RegioNews з посиланням на Опендатабот

Згідно з матеріалами справи, жінка поверталася додому, коли раптово її зачепив самокат, на якому по тротуару їхали мати з дитиною. Через зіткнення постраждала набула тілесних ушкоджень середньої тяжкості, тривалий час провела у лікарні та була змушена встановити ендопротез, аби знову мати змогу пересуватись.

У цій справі суд визнав водійку самоката винною за ст. 291 КК України(порушення чинних на транспорті правил-ред.) та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік умовно, відшкодування вартості лікування (112 160 гривень), моральної шкоди у розмірі 23 000 гривень та половини витрат на юридичний супровід.

Нагадаємо, що у липні Шевченківський районний суд м. Запоріжжя визнав електросамокат транспортним засобом та оштрафував його водія на 127 тисяч гривень за наїзд на пішохода