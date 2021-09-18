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18 вересня 2021, 13:26 525

У Чернівцях обстріляли автівку, в якій їхали діти

18 вересня 2021, 13:26 525
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Фото: Нацполіція
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У Чернівцях 17 вересня ввечері сталася стрілянина по автомобілю, в якому були діти

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

Зі слів 44-річного постраждалого, під час руху на автомобілі Daewoo Lanos по одній із вулиць Чернівців, водій легковика Volkswagen декілька разів вистрілив у його транспортний засіб і поїхав у невідомому напрямку.

Правоохоронці попередньо встановили, що на перехресті у потерпілого виникла суперечка з водієм автомобіля Volkswagen Bora. Останній почав переслідувати Daewoo Lanos і під час руху стріляв по автомобілю.

В автівці заявника на той час перебувало троє дорослих і троє дітей віком 8, 14 і 15 років.

Порівнявшись із автомобілем потерпілих, зловмисник вистрілив у сторону вікон пасажирських дверей і поїхав з місця події. Внаслідок пострілів розбилося скло передніх і задніх пасажирських дверей справа. Ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, днями у Києві між водієм і пасажиром іншого автомобіля виник конфлікт через те, що вони не могли домовитися, хто з них проїде першим. Після чого пасажир витягнув пістолет і вистрілив в авто опонента.

Україна кримінал стрілянина Чернівці кримінальна справа

 
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