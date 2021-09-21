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21 вересня 2021, 15:32 3263

Відразу чотири області України можуть потрапити в "червону" зону карантину

21 вересня 2021, 15:32 3263
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Фото: з відкритих джерел
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Чотири регіони України можуть потрапити в "червону" зону карантину вже протягом найближчих 2-3 тижнів

Як передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна, про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

"Це і Західна Україна, а також Харківська, Луганська область, яка знову відновила великі темпи зростання захворюваності, Житомирська область та із західних регіонів найбільш критичну динаміку показує - Львівська область. Ці чотири області - потенційні кандидати на входження в "червоний" рівень", - зазначив він.

За його словами, потрапляння в "червону" зону регіонів очікується не на найближчому тижні.

"Протягом 2-3 тижнів. Ми можемо говорити про потенційне входження в "червоний "рівень", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що з четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

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