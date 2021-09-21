На Полтавщині восьму добу горять поклади торфу

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Ще 14 вересня виникло займання торфовища в Облонській громаді Кременчуцького району на площі близько 15 гектарів, рятувальники його гасять

Про це повідомив помічник начальника чергової зміни рятувальників області Дмитро Чуйко, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.Полтава.

Гасять торфовище на території Національного природного парку "Нижньосульський" два десятки рятувальників за допомогою семи автівок. Воду привозять за 4 кілометри із водонапірної вежі в одному із сусідніх сіл. Складність гасіння, каже Дмитро Чуйко, полягає у тому, що торф тліє на болотистій місцевості, куди складно під’їхати технікою. Глибина прогоряння від 30 до 50 сантиметрів.

За словами Дмитра Чуйка, попередня причина пожежі – необережне поводження із вогнем.

Від місця пожежі до найближчих населених пунктів близько 2 кілометрів, але дим від згарища поширюється приблизно на три десятки кілометрів.

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