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21 вересня 2021, 18:42 229

На Полтавщині восьму добу горять поклади торфу

21 вересня 2021, 18:42 229
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Фото Суспільне.Полтава
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Ще 14 вересня виникло займання торфовища в Облонській громаді Кременчуцького району на площі близько 15 гектарів, рятувальники його гасять

Про це повідомив помічник начальника чергової зміни рятувальників області Дмитро Чуйко, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.Полтава.

Гасять торфовище на території Національного природного парку "Нижньосульський" два десятки рятувальників за допомогою семи автівок. Воду привозять за 4 кілометри із водонапірної вежі в одному із сусідніх сіл. Складність гасіння, каже Дмитро Чуйко, полягає у тому, що торф тліє на болотистій місцевості, куди складно під’їхати технікою. Глибина прогоряння від 30 до 50 сантиметрів.

За словами Дмитра Чуйка, попередня причина пожежі – необережне поводження із вогнем.

Від місця пожежі до найближчих населених пунктів близько 2 кілометрів, але дим від згарища поширюється приблизно на три десятки кілометрів.

Як повідомлялося, сьогодні у Кривому Розі горів гуртожиток звільнених у запас військовослужбовців.

Учора на Харківщині всю ніч горіла школа.

пожежа рятувальники ДСНС Полтавська область торфовище

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