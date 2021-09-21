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21 сентября 2021, 18:42 134

На Полтавщине восьмые сутки горят залежи торфа

21 сентября 2021, 18:42 134
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Фото Суспильне.Полтава
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Еще 14 сентября возникло возгорание торфяника в Облонской общине Кременчугского района на площади около 15 гектаров, спасатели его тушат

Об этом сообщил помощник начальника дежурной смены спасателей области Дмитрий Чуйко, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Полтава.

Тушат торфяник на территории Национального природного парка "Нижнесульский" два десятка спасателей с помощью семи автомобилей. Воду привозят за 4 километра из водонапорной башни в одном из соседних сел. Сложность тушения, говорит Дмитрий Чуйко, заключается в том, что торф тлеет на болотистой местности, куда сложно подъехать техникой. Глубина прогорания от 30 до 50 сантиметров.

По словам Дмитрия Чуйко, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

От места пожара до ближайших населенных пунктов около 2 километров, но дым от пожарища распространяется примерно на три десятка километров.

Как сообщалось, сегодня в Кривом Роге горело общежитие уволенных в запас военнослужащих.

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