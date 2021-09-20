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20 вересня 2021, 15:42 145

У центрі Львова посеред вулиці спалахнуло полум'я

20 вересня 2021, 15:42 145
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Фото: t.me/lvivpatrolpolice
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У центрі Львова на вулиці Дудаєва сталася аварія газової труби, з-під землі вирвався вогонь

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області, передає RegioNews.

Відповідні служби вже почали усувати наслідки витоку газу на вулиці Дудаєва 7", - йдеться у повідомленні.

На місці аварії працюють комунальні служби. Територія навколо газової труби оточена.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області водій бензовоза МAN перевищив швидкість і не впорався з керуванням. В результаті машина перекинулася і загорілася. При перекиданні автомобіль пошкодив газову трубу.

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