У центрі Львова посеред вулиці спалахнуло полум'я
У центрі Львова на вулиці Дудаєва сталася аварія газової труби, з-під землі вирвався вогонь
Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області, передає RegioNews.
Відповідні служби вже почали усувати наслідки витоку газу на вулиці Дудаєва 7", - йдеться у повідомленні.
На місці аварії працюють комунальні служби. Територія навколо газової труби оточена.
Нагадаємо, раніше у Запорізькій області водій бензовоза МAN перевищив швидкість і не впорався з керуванням. В результаті машина перекинулася і загорілася. При перекиданні автомобіль пошкодив газову трубу.
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