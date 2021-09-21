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21 вересня 2021, 17:40 96

На Дніпропетровщині в теплиці виявили майже півтори тисячі кущів конопель на 7 млн грн

21 вересня 2021, 17:40 96
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Фото прокуратури Дніпропетровської області
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На Дніпропетровщині виявили майже півтори тисячі кущів конопель

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області, повідомляє RegioNews.

За даними слідства, у селі Маломихайлівка на Покровщині група людей вирощувала в теплиці коноплі та виготовляла наркотичний засіб – канабіс.

Як зазначили в прокуратурі, вартість вилученого на "чорному ринку" становить близько 7 млн грн.

Окрім конопель, у підозрюваних вилучили систему крапельного поливу, ємності для води, глибинний водяний насос, а також ящики для фасування, висушування та зберігання канабісу.

Провадження відкрили за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 2 вересня на Львівщині поліція "закрила" нарколабораторію на квартирі у цивільного подружжя.

Раніше, у серпні, на Миколаївщині виявили парники з елітною коноплею на 11 мільйонів.

наркотики прокуратура поліція Дніпропетровська область канабіс

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