На Дніпропетровщині в теплиці виявили майже півтори тисячі кущів конопель на 7 млн грн

Фото прокуратури Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині виявили майже півтори тисячі кущів конопель

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області, повідомляє RegioNews.

За даними слідства, у селі Маломихайлівка на Покровщині група людей вирощувала в теплиці коноплі та виготовляла наркотичний засіб – канабіс.

Як зазначили в прокуратурі, вартість вилученого на "чорному ринку" становить близько 7 млн грн.

Окрім конопель, у підозрюваних вилучили систему крапельного поливу, ємності для води, глибинний водяний насос, а також ящики для фасування, висушування та зберігання канабісу.

Провадження відкрили за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 2 вересня на Львівщині поліція "закрила" нарколабораторію на квартирі у цивільного подружжя.

Раніше, у серпні, на Миколаївщині виявили парники з елітною коноплею на 11 мільйонів.