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21 сентября 2021, 17:40 110

На Днепропетровщине в теплице обнаружили почти полторы тысячи кустов конопли на 7 млн грн

21 сентября 2021, 17:40 110
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Фото прокуратуры Днепропетровской области
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На Днепропетровщине обнаружили почти полторы тысячи кустов конопли

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, сообщает RegioNews.

По данным следствия, в селе Маломихайловка на Покровщине группа людей выращивала в теплице коноплю и изготавливала наркотическое средство – каннабис.

Как отметили в прокуратуре, стоимость изъятого на "черном рынке" составляет около 7 млн грн.

Кроме конопли, у подозреваемых изъяли систему капельного полива, емкости для воды, глубинный водяной насос, а также ящики для фасовки, высушивания и хранения каннабиса.

Производство открыли по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 2 сентября на Львовщине полиция "закрыла" нарколабораторию на квартире у гражданских супругов.

Ранее, в августе, на Николаевщине обнаружили парники с элитной коноплей на 11 миллионов.

наркотики прокуратура полиция Днепропетровская область каннабис

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