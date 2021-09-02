На Львівщині поліція "закрила" нарколабораторію на квартирі у цивільного подружжя

Поліція Львівщини

На Львівщині поліцейські припинили діяльність нарколабораторії, яка знаходилася на квартирі у цивільного подружжя

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

За інформацією слідчих, двоє мешканців міста Борислав – 34 річний чоловік та 25-річна жінка, які перебувають у цивільному шлюбі, організували у своїй квартирі пункт збуту наркотичного засобу "амфетамін" наркозалежним мешканцям міста.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні зловмисників правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби, схожі на "амфетамін" та "канабіс", обладнання та прекурсори, за допомогою яких можна виготовляти наркотичні засоби та речовини та інші речові докази їх причетності до противправної діяльності. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили чоловіку та жінці про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Досудові розслідування тривають.

Нагадаємо, що нещодавно на Закарпатті затримали старшину, який продав наркотики солдатам на майже півмільйона гривень